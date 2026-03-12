تذبذب في حركة سير القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات على مستوى ضاحية الجزائر تشهد تذبذبا. وذلك نتيجة خلل تقني خارج عن إرداتها تمثل في سقوط كابل كهربائي عالي الضغط على كابلات التموين بالطاقة الخاصة بالقطارات. على مستوى المقطع الرابط بين محطة الحراش ومحطة بابا علي.

وأكدت الشركة أن الفرق التقنية المختصة التابعة لشركة سونلغاز، تعمل حاليا على إصلاح هذا الخلل، من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب الآجال الممكنة.

كما قدمت الشركة اعتذارها لزبائنها الكرام عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الخلل الخارج عن نطاقها.

