تذبذب في حركة سير قطارات هذه الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تسجيل تذبذب في حركة سير القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بولايات شرق البلاد، وكذلك قطارات الضاحية الشرقية.

وأوضح بيان للشركة، أن سبب هذا التذبذب راجع إلى عملية سرقة للكوابل الكهربائية على مستوى منطقة قورصو ولاية بومرداس. بالنقطة الكيلومترية (PK 48+300). مشيرة أن هذه الكوابل الكهربائية تضمن سير قطارات الضاحية. ما أدّى إلى انقطاع تزويد الكهرباء ما بين محطتي قورصو والثنية على رواقين.

وتبعا لهذه الحادثة، فإن القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بولايات شرق البلاد، وكذلك قطارات الضاحية الشرقية: الجزائر – الثنية – تيزي وزو – واد عيسي (ذهابا وإيابا) ستعرف تذبذبا في حركة سيرها خلال هذا اليوم.

وحسب ذات المصدر إن قطارات الضاحية الشرقية على خط (الجزائر – الثنية) تنطلق وتتوقف بمحطة قورصو. وقطارات الضاحية الشرقية على خط ( واد عيسي – الثنية) تنطلق وتتوقف بمحطة يسّر.

كما أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخط الكهربائي، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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