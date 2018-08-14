تذبذب في حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة بسبب “كابل كهربائي”

قالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ان حركة القطارات في الضاحية الغربية للعاصة تشهد تذبذبات كبيرة.

وأعلنت الشركة في بين لها ان بسبب التذبذبات سقوط كابل كهربائي من التيار العالي تابع لشركة سونلغاز علي الكتينة مابين” بابا علي” و” بئر توتة “.

فإن حركة القطارات في خطوط الضاحية الغربية للجزائر العاصمة سوف تعود الى الخدمة العادية.

حين ما يتم تدخل مصالح سو نلغاز لرفع الكابل والسماح للقطارات بالمرور بكل سلامة.

وتشد منذ صباح امس حرطة القطارات على خطوط الضاحية الغربية للعاصمة تذبذبات كبيرة، حيث تأخر أمس قطارات خط العاصمة –العفرون من ال3 ساعات الى 4 ساعات.

ما جعل الشركة تستعين بقطارات الديزال والقطرات السريعة التي تضمن خط الجزائر- الشلف.