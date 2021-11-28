تذبذب في رحلات القطار وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها
أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية ،اليوم الأحد، عن تذبذب في رحلات القطار وتوقف أخرى بالعاصمة وضواحيها.
وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن سبب هذا التذبذب يعود الى انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.
وأوضح ذات البيان، عن توقف رحلات القطار من زرالدة نحو العاصمة، حيث ستتوقف هذه الأخيرة عند محطة بير توتة.
وبخصوص قطارات الضاحية الغربية نحو البليدة والعفرون، فهي تسير بشكل عادي.
طالع ايضا: عودة رحلات القطارات على خط محطة آغا_هواري بومدين
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطار على خط “محطة آغا بالعاصمة– المطار الدولي هواري بومدين”.
وحسب بيان للشركة، سيكون موعد إنطلاق هذه الرحلات، ابتداء من يوم الإثنين 04 أكتوبر 2021.
بالإضافة إلى إن هذا الخط سيعرف توقف في محطتي الحراش وباب الزوار (الجامعة) ذهابا وإيابا.
كما يتضمن برنامج الرحلات، رحلة كل ساعة “ذهاب وإياب” بشكل يومي 7 أيام / 7 أيام، ابتداء من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية السابعة وخمس دقائق مساء.
واضاف البيان، إلى إن هذا البرنامج قابل للتعديل حسب طلبات الزبائن.
طالع أيضا: إنطلاق حملة تلقيح لفائدة عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، لفائدة عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وذوي حقوقهم وكذا المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وحسب بيان للشركة، انطلقت العملية، على مستوى المركز الطبي “CMS” التابع للشركة بالمديرية الجهوية للجزائر بداية من اليوم الأحد.
نتيجة لذلك تم تنظيم هذه الحملة، من طرف المديرية المنتدبة للنشطات الطبية وسيتم تعميمها على مستوى كافة المراكز الطبية الاجتماعية “CMS” التابعة للشركة.
كما أن عملية تلقيح عمال الشركة، انطلقت سابقا، من ناحية قسنطينة يوم الأربعاء 14 جويلية 2021، ومن ناحية عنابة يوم الخميس 15 جويلية 2021.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp