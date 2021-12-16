تذبذب في حركة سير القطارات بالبليدة

تستعرف حركة سير القطارات تذبذبا على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر -البليدة – العفرون وفق ما اعلنته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. وذلك يوم السبت بسبب أشغال صيانة السكة بالخط 02 بين محطة الشفة و محطة العفرون.

وحسب بيان ذات الشركة تشهد بعض القطارات، توقف وانطلاق من محطة البليدة مع المحافظة على نفس مواقيت سيرها المبرمجة من محطة البليدة. وهذا يوم السبت 18 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان انوستستأنف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتدءا من يوم الأحد المقبل يضيف البيان.