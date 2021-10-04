تذكرة طفل بـ 800 أورو.. أسعار صادمة للرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا

منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود في الجزائر، تكاثرت المنشورات عن انتقادات وتظلمات المسافرين الجزائريين. الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر باهظة الثمن بشكل خاص ولا توجد شركة طيران استثناء.

وقد نشرت إحدى الأمهات على فيسبوك لقطة شاشة من حجزها لرحلاتها إلى الجزائر عبر طيران ترانسافيا.

في الواقع، بلغت الرحلة الجوية لهذه السيدة مع أولادها الأربعة 3970 أورو أي ما يعادل633456,19 دينار جزائري.

أسعار باهظة حتى للأطفال..

بلغت أسعار تذكرة الطائرة 800 أورو للفرد الواحد بما في ذلك الأطفال. ومع ذلك، من المدهش أن الطلب لا ينخفض.

مع وصول عطلة عيد الميلاد، المقررة في نهاية أكتوبر، يرغب العديد من الجزائريين المقيمين بفرنسا في العودة إلى بلادهم. الطلب على الجزائر أقوى حتى من الطلب على المغرب وتونس.

بعد شهور، وأحيانًا سنوات من الغياب، تمثل هذه الإجازات فرصة للعودة إلى الجزائر، ولم شمل الأقارب والعائلات.

على الرغم من المخاطر المستمرة المرتبطة بالوباء وكذلك الأسعار المرتفعة للغاية التي تفرضها شركات الطيران. لا يزال الطلب على الرحلات الجوية إلى الجزائر قائمًا.

قيود أقل لكن التذاكر باهظة الثمن..

مع قيود أخف، أصبح من الأسهل أيضًا الانتقال إلى الجزائر الآن. حيث ألغت السلطات الحجر الصحي الإلزامي لمدة خمسة أيام منذ نهاية جويلية.

ومع ذلك، لا تزال الجزائر لا تصدر تأشيرات سياحية للأجانب. وبالتالي لن يتمكن من القدوم إلا الجزائريون الذين يحملون جواز سفر جزائري. على الرغم من هذا التخفيف للقيود، تظل الأسعار المفروضة والجدول الزمني الحالي للرحلات لا يعكسان بعد تحسن الوضع.