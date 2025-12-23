تذكرة مجانية و 3 آلاف دولار لمن يغادر هذا البلد

قررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رفع قيمة المنحة المالية المخصصة للمهاجرين غير النظاميين الراغبين في مغادرة الولايات المتحدة طوعا، من ألف دولار إلى 3 آلاف دولار. وذلك في إطار مساع لتشجيع المغادرة الطوعية قبل نهاية سنة 2025.

وذكر موقع CBS News، نقلاً عن مصادر بوزارة الأمن الداخلي. أن البرنامج يشمل أيضاً توفير تذاكر سفر مجانية إلى بلدانهم الأصلية. إضافة إلى إعفاءات من بعض الغرامات والعقوبات المرتبطة بالإقامة غير القانونية. بشرط تسجيل المعنيين لدى السلطات الأمريكية عبر تطبيق CBP Home المخصص لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن على المهاجرين التصريح بنيتهم المغادرة من خلال التطبيق، على أن يتم صرف المنحة المالية بعد التأكد من مغادرتهم التراب الأمريكي. وفي هذا السياق، حذّرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم من أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من هذا الإجراء ويجري توقيفهم. سيواجهون الاعتقال والمنع الدائم من العودة إلى الولايات المتحدة.

وتشير معطيات حكومية، سبق أن نشرتها CBS News. إلى أن الإدارة الأمريكية قامت بترحيل نحو 150 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب. مقابل تسجيل قرابة 13 ألف حالة مغادرة طوعية خلال الفترة نفسها.