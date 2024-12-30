تذكرة موحدة للنقل البري بالعاصمة

أكد وزير النقل السعيد سعيود، على ضرورة الانطلاق في التجسيد الفعلي لنظام التذكرة الموحدة Système Billettique للنقل البري المتعدد الأنماط على مستوى ولاية الجزائر.

وحسب بيان لوزارة النقل، عبر وزير النقل خلال ترأسه اجتماعا بمقر الوزارة أمس الأحد، عن شكره لمسيري وأعضاء الشركة. الناشئة SMART CHECKID TECHNOLOGIY، مؤكدا دعمه لهم، وداعيا إياهم إلى إنجاز وحدة تصنيع أجهزة هذا النظام بالجزائر.

كما دعا الوزير إلى تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال مع برمجة جلسات عمل أخرى لمتابعة مدى تقدم هذه العملية. وهذا بعد النقاش والإستماع لمختلف المتدخلين المشاركين في الاجتماع.

وفي نفس السياق، قدم مدير البحث والتصدير للشركة الناشئة، عرضا حول نظام التذكرة الموحدة المتعددة الأنماط (مترو، ترامواي. حافلات إيتوزا، والنقل بالكوابل)، والذي يتم إنجازه عبر ثلاثة مراحل وهي “إدراج التذكرة الموحدة. معامل التردد وإعلام الركاب، معامل التردد الحقيقي وجمع المداخيل”.

وأكد مدير البحث والتصدير أن هذا النظام سيسمح للمواطن باقتناء تذكرة موحدة يستعملها لتنقلاته عبر هذه الأنماط بأريحية في ولاية الجزائر.

يشار أن اللقاء جاء تنفيذا لتوجيهات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على إفتتاح معرض الإنتاج الجزائري. في طبعته الثانية والثلاثين، وتم بحضور إطارات من الوزارة، المدير العام لشركة إستغلال ميترو الجزائر (‏SEMA‏)‏. المدير العام لسيترام (SETRAM)، والمدير العام لمؤسسة النقل بالكوابل ‏(ETAC). والمدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ETUSA). المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، المديرة العامة للسلطة المنظمة للنقل الحضري للجزائر ( AOTUA)، بالإضافة إلى مسيري شركة ناشئة (STAR_UP).

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