اجتماع وزاري لمتابعة برنامج السقي التكميلي بالزراعات الاستراتيجية

ترأس طه دربال، وزير الري، و ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوم الخميس جلسة عمل بحضور إطارات الوزارتين، خصصت لمتابعة برنامج السقي التكميلي للزراعات الاستراتيجية بالمحيطات الكبرى.

وأكد الوزيران على الدور الحيوي للقطاع الفلاحي في البلاد، مستعرضين الوسائل المعتبرة التي سخرتها الدولة لتوفير الموارد المائية الضرورية لتعزيز الإنتاج الوطني، خاصة في الشُعب الاستراتيجية.

كما ثمّنا مستوى التنسيق القائم بين قطاعي الري والفلاحة، مشددين على أهمية الاستغلال العقلاني والمستدام للمياه، عبر اعتماد أنظمة سقي مقتصدة، وتنويع مصادر المياه، بما في ذلك المياه المستعملة المصفاة، لضمان حماية هذا المورد الحيوي.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوزيران على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاعين، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الإنتاج الفلاحي المحلي النوعي والمستدام، بما يتماشى مع تطلعات البلاد التنموية.