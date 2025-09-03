ترابزون سبور يتوصّل لاتفاق مع ميلان بشأن بن ناصر.. واللاعب لم يحسم قراره بعد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي ترابزون سبور التركي توصّل إلى اتفاق مع نادي ميلان الإيطالي بشأن انتقال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

وحسب ما كشفه الإعلامي الإيطالي نيكولو شيرا عبر منصة إكس، فإنه ورغم التفاهم الكامل بين إدارة الناديين، إلا أن الصفقة لا تزال معلّقة.

في ظل عدم منح بن ناصر موافقته النهائية على خوض هذه التجربة الجديدة.

ويكثف النادي التركي جهوده خلال الساعات المقبلة، من أجل إقناع نجم وسط ميلان بقبول العرض. خاصة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.