تراجع أسعار البطاطا في أسواق الجملة

تراجعت أسعار مادة البطاطا في أسواق الجملة اليوم الجمعة، بعد 72 ساعة من شروع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تموين الأسواق بهذه المادة في إطار جهاز “سيربالاك”.

وفي هذا السياق أفادت وزارة الفلاحة في بيان لها أن أسعار البطاطا تراجعت بأكثر من 40 دج للكلغ في مختلف أسواق الجملة على المستوى الوطني.

كما استقرت أسعار البطاطا الطازجة المجنية من حقول ولايات الوادي، مستغانم ومعسكر بين 60 و 90 دينار للكلوغرام الواحد في أسواق الجملة بشرق، غرب ووسط البلاد.

وكانت أسعار البطاطا في بعض أسواق الجملة اليوم الجمعة منها في سوق شلغوم العيد بولاية ميلة السعر تراوح بين 70 و90 دج للكلغ.

بينما في سوق خميس الخشنة بولاية بومرداس السعر تراوح بين 60 و 85 دج للكلغ. وسوق تيغنيف بمعسكر السعر تراوح بين 50 و 60 دج للكلغ.

في حين سعر البطاطا الطازجة في السوق البلدي باش جراح بالعاصمة اليوم 90 دينار مقابل 130 دينار اول امس.

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تسويق البطاطا المخزنة عبر 18 ولاية

كما شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من اليوم الأربعاء في تسويق البطاطا المخزنة في إطار جهاز “سيربالاك” مباشرة الى المستهلك.

وهذا بسعر 50 دج للكيلوغرام الواحد وذلك عبر 82 نقطة بيع تم استحداثها على المستوى الوطني إلى حد ألان.

وحسب ما أفادت به وزارة الفلاحة، تتوزع نقاط البيع المستحدثة على مستوى 18 ولاية. منها بومرداس، الجزائر، البليدة تيزي وزو،

إضافة الى ولايات تيبازة، قسنطينة، باتنة، بجاية، سطيف، معسكر، سكيكدة وغيرها.

كما سيتم تموين نقاط البيع المستحدثة على مستوى المؤسسات الاقتصادية التابعة لجيبلي، اغرولوق، جيبلي واونيلاف بكميات إضافية من البطاطا المخزنة.

من جهة اخرى تذكر وزارة الفلاحة بان عمليات جني البطاطا ما بعد الموسمية قد انطلقت في مستغانم معسكر الجلفة والأغواط.