تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء ، في ظل ترقب ‌المستثمرين تأثير التوترات بمنطقة الشرق الأوسط. على توقعات قرارات أسعار الفائدة لعدد من البنوك المركزية ‌التي تعقد اجتماعاتها في وقت لاحق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4670.89 دولار للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4684.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمائة إلى 74.61 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1463 دولارا.