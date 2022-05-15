إعــــلانات
قناة النهار

تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج

بقلم قناة النهار
تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج
صورة مركبة
  • 34
  • 0

تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا

رابط دائم : https://nhar.tv/E9a2t
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر