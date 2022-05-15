قناة النهار تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج بقلم قناة النهار نشر في 15 ماي 2022 - 10:06 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 34 0 تراجع أسعار اللحوم البيضاء من 450 دج إلى 280دج إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/E9a2t اقرأ أيضا عيد العمال: رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى العمال في يومهم العالمي قناة النهار 30 أفريل طالع هابط: النوي يتسلل بكاميرا خفية لمصلحة إستعجالات طب الأطفال ويكشف العجب قناة النهار 05 ماي صريح جدا: هذه هي المنتوجات الغذائية المتواجدة في السوق .. قناة النهار 14 ماي الفريق شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران قناة النهار 26 أفريل طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام قناة النهار 28 أفريل دلال خير: حادثة في الصغر تسببت لها في إعوجاج بالعمود الفقري لتبدأ رحلة معاناة طويلة دون علاج قناة النهار 13 ماي أحوال الطقس / أجواء صيفية على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 12 ماي أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 60 ملم في هذه الولايات أخبار الجزائر 05 ماي الشاب رشدي ينهار في جنازة والدته..أدعولها قناة النهار 13 ماي أبوغالب من باتنة : "بليلة بلبلوكي.. وع الجزائر بالطيارة ركبوكي.. وعلى مهرجان إيمدغاسن عزموكي" قناة النهار 10 ماي