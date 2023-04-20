تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين

تراجعت أسعار النفط، بنحو إثنين بالمائة، إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان 1.65 دولار بما يعادل اثنين بالمائة، لتبلغ عند التسوية 83.12 دولارًا للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.70 دولار أو 2.1 بالمئة، لينهي الجلسة عند 79.16 دولارًا.

وتراجعت عقود غرب تكساس الوسيط تسليم جوان، 2.1 بالمائة أيضا، ليغلق عند 79.24 دولارًا.

ويعدّ هذا المستوى هو الأدنى عند الإغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ الحادي والثلاثين من مارس الماضي، ما أتى على معظم المكاسب التي تحققت منذ الخفض المفاجئ لإنتاج النفط الذي أعلنت عنه عدد من الدول في تحالف “أوبك+” في وقت سابق الشهر الجاري.