تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل المخاوف من تخمة معروض.

إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أوت بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

و كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 43.25 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8 بالمائة لتسجل 39.93 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في جويلية في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أفريل، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.