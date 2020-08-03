تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف زيادة الإنتاج

أخبار العالم
  • -
  • 0
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف زيادة الإنتاج
بقلم إيمان عياش

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل المخاوف من تخمة معروض.

إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أوت بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

و كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 43.25 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8 بالمائة لتسجل 39.93 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في جويلية في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أفريل، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=863862

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com