تراجع أسعار النفط بـ 1 بالمائة

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تراجع أسعار النفط بـ 1 بالمائة
بقلم مصطفى.ق

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة اليوم الثلاثاء لتواصل النزول، مع هبوط الأسواق المالية العالمية.

في أعقاب واحدة من أكبر الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال التعاملات على الإطلاق.

وانخفضت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق 76 سنتا، أو 1.12 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 66.86 دولار للبرميل.

ويقل هذا السعر أكثر من أربعة دولارات عن أعلى مستوى في 2018 الذي سجله الخام الشهر الماضي.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 76 سنتا أيضا، أو 1.18 بالمائة.

لتغلق عند 63.39 دولار للبرميل، منخفضة أكثر من ثلاثة دولارات عن أعلى مستوى منذ بداية 2018.

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