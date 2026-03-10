تراجع أسعار النفط بـ9 بالمائة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بنسبة 9 بالمائة. بعد أن سجلت أعلى ‌مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 9 دولارات إلى 89.58 دولارا للبرميل. في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط, 9 دولارات أيضا ليصل إلى

85.77 دولارا.

وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل أمس الاثنين. لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 119.50 دولار لخام برنت و 119.48

دولار لخام غرب تكساس الوسيط, وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2022.

