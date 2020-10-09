تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتهبط في نهاية أسبوع حققت فيه مكاسب كبيرة.

تراجع أسعار النفط جاء بفعل مخاطر احتمال انخفاض الإمدادات من النرويج بما يصل إلى 25 بالمائة بسبب إضراب عمال بالقطاع.

وانخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 43.26 دولار للبرميل، بعد أن ربح ما يزيد عن 3بالمائة أمس الخميس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الخميس.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب بنحو عشرة بالمئة هذا الأسبوع.

وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع، إذ صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال بقطاع النفط النرويجي.

من جهتهم يتأهب مراقبو السوق لتأثر الإنتاج الأمريكي بالإعصار دلتا، المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في غضون ساعات.

حيث جرى وقف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا حتى الآن.