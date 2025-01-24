تراجع أسعار النفط عقب تصريحات ترامب

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة استمرار التراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتاً ليصل إلى 77.95 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 31 سنتاً ليبلغ 74.31 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا التراجع بعد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي حث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الأسعار، في إطار مساعيه لدفع عجلة إنتاج الخام على نطاق أوسع.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الخميس، أكد ترامب أنه سيطلب من أوبك اتخاذ خطوات جادة لتخفيض تكلفة برميل النفط، مشيراً إلى نيته مطالبة المملكة العربية السعودية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.

من جانبه، أوضح خبراء أن الغموض المحيط بسياسات ترامب، لا سيما المتعلقة بالرسوم الجمركية، إلى جانب احتمالية تحفيزه لإنتاج النفط الأميركي، يلقيان بظلالهما على سوق النفط. وأضاف المحللون أن هذه العوامل تضيف مزيداً من التقلبات إلى أسواق العقود الآجلة.