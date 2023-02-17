تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار
بقلم نادية بن طاهر
عرفت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تراجعا، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية “الدولار”.
وتتوقع الأسواق استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.51 دولار للبرميل. بانخفاض نسبته 1.25% عن سعر التسوية السابق.
كما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 84.16 دولار للبرميل. بانخفاض نسبته 1.15% عن سعر الإغلاق السابق.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.55% إلى 104.4310 نقطة.
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