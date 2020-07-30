تراجع أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تأثرت سلبا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وهو ما قد يهدد تعافيا في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيه منتجون كبار للتو زيادة الإنتاج.

ونزل عقد خام برنت استحقاق أكتوبر وهو الأكثر نشاطا ب 0.05 بالمائة ليسجل 44.07 دولار للبرميل.

وتراجع عقد برنت استحقاق سبتمبر ، الذي ينتهي أجله يوم الجمعة، إلى 43.68 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 41.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان يوم الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أكبر انخفاض في أسبوع واحد في مخزونات الخام بالولايات المتحدة منذ ديسمبر .

وشهدت أسعار النفط ثباتا اليوم الخميس بفعل مخاوف إزاء الطلب مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مما يثير احتمال إعادة فرض إجراءات عزل عام.