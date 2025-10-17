تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط قليلاً، في التعاملات المبكرة هذا الجمعة، على وقع أنباء رجّحت تسجيل خسائر أسبوعية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، إلى 60.98 دولار للبرميل، بواقع ثمانية سنتات (0.13 من المئة).

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات (0.16 من المئة)، مسجّلة 57.37 دولاراً.

وعلى أساس أسبوعي انخفض الخامان القياسيان بنسبة ثلاثة من المئة تقريباً.

وجاء ذلك، في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بوفرة المعروض في العام المقبل.

وكانت أسعار النفط تراجعت بأكثر من واحد في المئة عند التسوية في ختام جلسة الخميس.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنّ مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت بنحو 3.5 مليون برميل.