تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعدما سجلت ارتفاعا بأكثر من 4 بالمائة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتا أو بنسبة 0.2 بالمائة إلى 70.23 دولارا للبرميل. فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 65.11 دولارا للبرميل. بعد أن سجلا أمس الأربعاء أعلى مستوياتهما منذ 30 جانفي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. خلافا لتوقعات بارتفاع مخزون الخام بنحو 2.1 مليون برميل. فيما ينتظر صدور البيانات الرسمية لاحقا اليوم.

