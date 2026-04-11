تراجع أسعار النفط

عرفت أسعار العقود الآجلة للنفط، تراجعا في تعاملات أمس الجمعة، مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2022.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 0.8 بالمئة عند التسوية لتستقر عند 95.20 دولار للبرميل. مختتمة أسبوعا شهدت فيه العقود انخفاضا بنسبة 12.7 بالمئة. وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي لبرنت منذ أوت 2022.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌بمقدار 1.30 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة عند 96.57 دولار للبرميل. مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 13.4 بالمئة. وهو الأكبر منذ أفريل 2020 خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.