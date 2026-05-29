تراجع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، تراجعا، اليوم الجمعة، بأكثر من واحد في المائة، وسط ترقب الأسواق لتطورات المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليوز بنسبة 1,1 في المائة، أي ما يعادل 1,04 دولار، لتصل إلى 92,67 دولارا للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1,4 في المائة إلى 87,64 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أفريل، بعدما فقد نحو 10,5 في المائة خلال الأسبوع الجاري.

بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 9,2 في المائة.

وشهدت أسعار النفط تقلبات خلال الجلسات الماضية، في ظل تباين المؤشرات بشأن مستقبل التهدئة في المنطقة وإمكانية استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

