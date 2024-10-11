عرفت أسعار النفط اليوم الجمعة تراجعا، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويأتي ذلك، وسط تقييم المتعاملين لتأثير الأضرار التي خلفها الإعصار “ميلتون” على الطلب الأمريكي. وكذلك مخاطر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط على تدفق إمدادات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 79.11 دولار للبرميل.

فيما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 75.64 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين واحد بالمائة واثنين بالمائة.

ويأتي تراجع أسعار النفط اليوم وسط تقييم مستمر للمتعاملين لتأثير الإعصار “ميلتون” المدمر الذي ضرب السواحل الشرقية لولاية فلوريدا الأمريكية، على استهلاك الوقود في بعض المناطق بأكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم. وكذلك تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.