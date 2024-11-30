تراجع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط اليوم السبت، انخفاضا في نهاية جلسة التداولات، مقتربة من خسارة أسبوعية بأكثر من ثلاثة بالمئة.

ويأتي ذلك، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات من الأوضاع في الشرق الأوسط. واحتمال زيادة العرض خلال العام المقبل على الرغم من توقعات بتمديد “أوبك+” تخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أي بنسبة 0.46 بالمئة، إلى 72.94 دولار للبرميل عند التسوية.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أي بنسبة 1.05 بالمئة، مسجلة 68 دولارا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1 بالمئة. في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.8 بالمئة.

ونوه محللون إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات بأن تختار مجموعة “أوبك+” تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد.

وهذا الإجراء لن يكون كافيا لتبديد تأثير فائض الإنتاج كليا، والذي قد يستمر للعام المقبل.