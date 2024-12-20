تراجع أسعار النفط

عرفت أسعار النفط، تراجعا، في تعاملات اليوم الجمعة، رغم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مؤخرا.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، اليوم، بنسبة 0.30% إلى 69.17 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.29% إلى 72.67 دولار للبرميل.

ويأتي الانخفاض في ظل استقرار مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، عند 108.39 نقطة. والذي يعد أعلى مستوى له في قرابة عامين.

وقبل يومين خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لكن أسواق الأسهم والأصول المقومة بالدولار لم تصعد. لأن المنظم الأمريكي عدل توقعاته لأسعار الفائدة للعام 2025.

حيث يتوقع الآن أن يخفضها مرتين بعد أن كانت 4 مرات، أي الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ما سيزيد الطلب على الودائع.

ويوم أمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 69.91 دولار للبرميل، كما هبطت عقود “برنت” إلى 72.88 دولار للبرميل.