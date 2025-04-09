تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة 4 بالمئة في التعاملات المبكرة هذا الأربعاء. حيث خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار. أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار. ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021. بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فيفري 2021.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة.

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