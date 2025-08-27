تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط أمس نحو إثنين بالمئة بعد يوم من ارتفاعها بنفس النسبة في الجلسة السابقة. حيث راقب المتعاملون تطورات الصراع في أوكرانيا وتأثيره المحتمل على إمدادات الوقود الروسية.

وانخفض خام “برنت” 1.28 دولار، بما يعادل 1.9 بالمئة، ليصل إلى 67.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:19 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى منذ أوائل أوت الجاري.

وخسر خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 1.30 دولار أو نحو اثنين بالمئة ليسجل 63.50 دولار.