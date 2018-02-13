تراجع الأسهم الأوروبية وقطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات الخاسرة

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء مع إخفاق سلسلة من النتائج المالية للشركات في دفع المؤشرات للصعود.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز500 ” في بورصة وول ستريت قليلا.

وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات الخاسرة في أوروبا بعدما أعلنت “تيلينت” نتائجها المالية لعام 2017.

حيث هبط سهم شركة الاتصالات البلجيكية بأكثر من 5.5 بالمئة، مسجلا أسوأ أداء بين الأسهم المدرجة في مؤشر ستوكس 600.

وتراجع سهم “كيرنج” 3.9 بالمائة فيما، انخفض سهم “إل.في.إم.إتش” 1.8 في المائة.

وارتفع سهم “توي” 1.2 في المائة بعدما قالت أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا إن حجوزات فصل الصيف إلى تركيا تتعافى.

وفي أنحاء أوروبا، تراجع مؤشر “فايننشال تايمز البريطاني” 0.1 في المائة ومؤشر “داكس” الألماني 0.7 بالمائة ومؤشر “كاك” الفرنسي 0.6 بالمائة.