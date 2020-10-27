تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر بـ 49 بالمائة في العالم

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع بنسبة 49 بالمائة في النصف الأول من سنة 2020.

وأفاد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر

إلى الإقتصادات الأوروبية انخفضت بـ7 مليارات دولار.

بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة بنسبة 61 بالمائة إلى 51 مليار دولار.

وأضاف ذات التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا تراجع.

من جهته أكد مدير قطاع الاستثمار والمشاريع في “أونكتاد”، جيمس زان أن “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا انخفضت في النصف الأول من العام الجاري بما يقرب من النصف”.

وأضاف ذات المسؤول قائلا أن “الأمر أكثر حدة مما توقعنا للعام ككل”.

وتوقع ذات المسؤول أن “تنخفض التدفقات بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة في العام الجاري”.

وقال التقرير إن الدول الصناعية، التي عادة ما تشكل نحو 80 بالمائة من التعاملات العالمية، تضررت بشدة.