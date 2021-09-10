تراجع الإصابات بالوباء وارتفاع الوفيات.. فورار يوضح

أرجع مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار. الارتفاع الحالي للوفيات بالوباء إلى الحالات الخطيرة التي تم استشفاؤها خلال بلوغ الفيروس ذروته في الأشهر الأخيرة.

كما أرجع الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، تراجع عدد الإصابات. إلى توسيع حملة التلقيح والالتزام بالقواعد الاحترازية التي تبقى أفضل وسيلة للحد من تفشي الفيروس.

وأكد فورار أن السلطات العمومية تسعى من خلال توسيع حملة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 إلى ضمان دخول اجتماعي آمن.

وأفاد أن الوزارة وسعت من حملة التلقيح إلى غاية 17 سبتمبر 2021 لضمان دخول اجتماعي آمن من فيروس كورونا. مشيرا إلى أنه تم الشروع منذ منتصف شهر أوت 2021 في تلقيح مستخدمي الجامعات والمعاهد. ثم عمال قطاع التربية والوسط الرياضي منذ بداية سبتمبر قصد استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الحملة.

ولإنجاح العملية، استعملت وزارة الصحة كل الوسائل المتاحة بالاعتماد على الكفاءات وبالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي وعناصر الحماية المدنية. حيث تم تسخير الهياكل الصحية المعتادة وتعزيزها بالخيم والعيادات المتنقلة وتهيئة فضاءات خاصة، إلى جانب حافلات بالأحياء ذات الكثافة السكانية.