قناة النهار تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر بقلم قناة النهار نشر في 29 جوان 2023 - 11:08 تقطيع الأضحية شارك غرِّد أرسل 22 0 تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/igX4l اقرأ أيضا هذا ماقاله بوتين حول رئيس الجمهورية.."زعيم ويحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا" قناة النهار 16 جوان طالع هابط: النوي يجلب مشاهد حصرية لواقع البيئة في الجزائر .. قلبك يوجعك قناة النهار 11 جوان بكالوريا 2023: ترشيحات إمتحان مادة الفلسفة تبكي تلاميذ شعبة الأداب والفلسفة قناة النهار 13 جوان نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف أسرار خطـ.ـيرة حول قضية الإتجار بالبشر والتي أثارت ضجة قناة النهار 25 جوان الطاهر آيت علجت .. علامة الجزائر في ذمة الله قناة النهار 14 جوان مترشح لإجتياز البكالوريا يوجه رسالة لأمّه.." يما ماتخليش القراية ديرها بيناتنا" قناة النهار 13 جوان عين تموشنت / هكذا يختار الأولياء هدايا لأبنائهم نظير نجاحهم وتحقيقهم لأحسن النتائج قناة النهار 23 جوان بلماضي : محيوص عندي مدة و أنا نتبع فيه..لايهم تضييعه لضربة الجزاء في الشان قناة النهار 11 جوان طالع هابط: شاهد إبداعات السلطات المحلية لإيغزر أوزاريف ببجاية قناة النهار 15 جوان " أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا بداية من اليوم.."ربي يوفقهم قناة النهار 11 جوان