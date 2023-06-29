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قناة النهار

تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر

بقلم قناة النهار
تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر
تقطيع الأضحية
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تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر

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