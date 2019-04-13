تراجع الانتاج الصناعي العمومي بـ 0.4 بالمائة في 2018

تراجع الانتاج الصناعي للقطاع العمومي بنسبة 0.4 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، بالرغم من تسجيل ارتفاع بنسبة 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية.

وعرف الانتاج الصناعي للقطاع العمومي انخفاضا خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2018، حيث تميز الثلاثي الاول من نفس السنة بتراجع للإنتاج الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة.

ووفقا لبيانات الديوان الوطني للإحصائيات، فان الانتاج الصناعي سجل انخفاضا ب 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.

فيما بلغت نسبة تراجع الانتاج في الثلاثي الثالث ب 0.1 بالمائة فقط.

وارتفع الانتاج فيما بعد بنسبة 3.2 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من سنة 2018.

و يفسر تراجع الانتاج الصناعي في 2018 بـ -0.4 بالمائة بانخفاض الانتاج في خمسة قطاعات صناعية.

ويتعلق الأمر بكل من قطاع صناعات الحديد الصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك و المحروقات وصناعات النسيج وكذا صناعات مواد البناء والخشب والفلين والورق.

و اوضح ديوان الاحصائيات ان صناعة الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك، واصلت تراجعها في 2018 بتسجيل تراجع بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

ويرجع هذا الاتجاه السلبي في القطاع الى تراجع الانتاج على الخصوص في فروع القطاع، حيث شهدت نشاطات تصنيع المعدات الوسيطة المعدنية و الميكانيكية والكهربائية بـ -9.9 بالمائة.

تصنيع معدات التجهيز الميكانيكية بـ – 12 بالمائة ونشاط تحويل الحديد والفولاذ بـ -20.2 بالمائة وصناعة الاثاث المعدني بـ – 22.3 بالمائة وصناعة المركبات الصناعية بـ -13.4 بالمائة.

وعرفت فروع اخرى لقطاع الحديد الصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك ارتفاعا في الانتاج.

من بينها تصنيع المواد الاستهلاكية الميكانيكية بـ + 289 بالمائة ونشاط انتاج وتحويل المعادن غير الحديدية بـ + 38.9 بالمائة و تصنيع معدات التجهيز الميكانيكية بـ +28.5 بالمائة واخيرا معدات التجهيز الكهربائية بـ + 6.1 بالمائة.

و قد عرفت صناعات النسيج تراجعا في النمو حيث سجلت انخفاضا في إنتاجها يقل عن نسبة 5.6 بالمائة خلال مرحلتي المقارنة.

و قد تم تسجيل هذا التراجع على مستوى الإنتاج المتعلق بتصنيع المعدات الوسيطة للنسيج بـ -5 بالمائة وتصنيع معدات الاستهلاك للنسيج بـ – 7.9 بالمائة.

أما بالنسبة لقطاع مواد البناء و الخزف و الزجاج فقد أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا القطاع عرف تراجعا بنسبة 1.6 بالمائة خلال سنة 2018 وذلك بالمقارنة مع السنة التي سبقتها.

هذا الانخفاض نجم عن تراجع نشاط مواد البناء والمنتجات الحمراء بـ -13 بالمائة والروابط المائية بـ -2.6 بالمائة.

و عرفت فروع اخرى للقطاع تحسنا في النشاطي ويتعلق الامر بفرع تصنيع منتجات الاسمنت و مختلف مواد البناء بـ+ 41.7 بالمائة متبوعا بإنتاج الزجاج بـ + 17 بالمائة.

و فيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين و الورقي فقد عرفت بدورها تراجعا في النشاط قدر بـ – 1.3 بالمائة مرده اساسا انخفاض نشاط فرع صناعة التأثيث بـ -15.3 بالمائة.

فيما ارتفع الانتاج في مجال النجارة العامة بـ + 9.36 بالمائة وصناعة و تحويل الورق بـ + 2.1 بالمائة وصناعة الفلين بـ + 0.8 بالمائة.

و تراجع النشاط الاقتصادي بقطاع المحروقات بنسبة 3.6 بالمائة بحيث أن الإنتاج في النشاطات الثلاث في هذا المجال عرف انخفاضا حيث شهد الانتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 12.2 بالمائة ما ساهم في انخفاض انتاج القطاع بصفة عامة.

كما سجل فرع انتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 2.2 بالمائة و كذا فرع نشاط تكرير النفط الخام نسبة 1.8 بالمائة.