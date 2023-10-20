تراجع الحرارة.. أمطار على هذه الولايات غدا

بعدما فاقت معدلها الفصلي هذا الأسبوع، ستشهد درجات الحرارة تراجعا ملحوظا غدا السبت على الولايات الشمالية للوطن مع تساقط أمطار تكون أحيانا معتبرة.

وحسب توقعات الطقس ليوم غد السبت، فإن الأجواء ستكون ممطرة بالمناطق الشمالية خلال الصبيحة. بينما سيكون الطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية بعد الظهيرة. و غائم بالمناطق الغربية و الوسطى بعد الظهيرة. مع رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا بالشمال. في حين ستكون الأجواء مشمسة وصافية بالمناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 24 و 27 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 15 و 26 درجة بالمناطق الداخلية. وما بين 23 و 41 درجة بالمناطق الجنوبية. مع رياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا بالجنوب.