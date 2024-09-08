تراجع الحرارة.. إضطراب جوي قوي الأيام المقبلة بهذه المناطق

ستشهد الولايات الشمالية للوطن قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار وهواء بارد يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار”. إنّ الولايات الشمالية وحتى الجنوبية للوطن ستبقى تحت تأثير الرعود وتساقط أمطار غزيرة تتعدى أحيانا 40 ملم وتصل إلى 50 ملم محليا. على ولايات تندوف، بشار، بني عباس، النعامة. البيض، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، الأغواط. لتتوجه إلى الولايات الشمالية.

وأضافت بن رقطة، أن الأمطار ستتوجه خلال الساعات المقبلة بفعل التيارات الجنوبية الغربية نحو ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سطيف، جيجل، برج بوعريريج. بالإضافة كذلك إلى بسكرة، باتنة، أم البواقي، سوق اهراس، خنشلة، تبسة، المغير، اولاد جلال. الوادي، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، وبجاية.

وعن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، فكشفت المتحدثة، عن عودة الأمطار وقدوم اضطراب جوي قوي بداية بالمناطق الغربية ليتوغل نحو شمال الصحراء على غرار النعامة، بشار، والصحراء الوسطى. لينتقل بعدها إلى الولايات الشرقية والوسطى.

وعن درجات الحرارة، أكدت بن رقطة، أنها ستعرف تراجعاً بسبب الكتلة الهوائية الرطبة التي تخص المناطق الشمالية. غير أن الرطوبة ستبقى مرتفعة وهو ما يؤدي إلى الشعور بالحر في بعض الأحيان.