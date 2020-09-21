تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها

تراجعت الليرة التركية اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار.

وهوت العملة التركية أكثر من 21 % أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي.

ليتحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

يأتي هذا التراجع رغم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتفائلة بشأن الوضع الاقصادي في البلاد، حيث قال إن بلاده تجاوزت قسما كبيرا من آثار جائحة كورونا عبر مواصلة الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.