تراجع النشاط التجاري خلال الثلاثي الثالث من 2017

سجل النشاط التجاري انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من 2017، سواءً عند تجار الجملة أو تجار التجزئة.

حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات خلال استطلاع أجراه مع التجار.

مضيفا أن الإنخفاض جاء أكثر وضوحا بالنسبة لتجار الجملة من فئة تجار الأدوية، وأدوات الترصيص والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور.

وكذا بالنسبة للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والآلات والمعدات.

ويشتكي تجار الجملة والتجزئة في معظمهم من طول آجال التموين، وندرة المنتجات وبطئ إجراءات شراء السلع.

وكشف الإستطلاع أن أكثر من 69 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 63 بالمائة من تجار التجزئة أن مخزون منتجاتهم نفذ.

وأكد الديوان أن 59 بالمائة من تجار الجملة و 12 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بالتموين من القطاع الخاص فقط.

خصوصا التجار الناشطين في قطاع النسيج والعطور والآلات والمعدات.

من جهة أخرى كشف الديوان، أن أزيد من 39 بالمائة من تجار الجملة، وأكثر من 59 بالمائة من تجار التجزئة.

قاموا بالتزود بالمنتجات لدى القطاعين العام والخاص، خصوصا التجار الناشطين في قطاع المنتجات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.

وبخصوص أسعار شراء المنتجات،فقد اعتبرها نصف تجار الجملة وأكثر من 65 بالمائة من تجار التجزئة أكثر ارتفاعا.

من جانب آخر، فإن أغلب تجار الجملة والتجزئة الذين تم إستجوابهم في الإستطلاع راضون عن نوعية وجودة تغليف المنتج.