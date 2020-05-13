تراجع النفقات العمومية ونفقات التسيير.. وعجز في الميزان التجاري بـ 18.8 مليار دولار

تضمن مشروع قانون المالية اسنة 2020 إنخفاض في النفقات العمومية : 7372.7 مليار دينار أي بانخفاض قدره 5.8 بالمئة.

كما بلغت نفقات التسيير بـ 4752.4 أي انخفاض بنسبة 2.9 بالمئة، أما نفقات التجهيز فبلغت 2620.3 مليار دينار بإنخفاض بنسبتة 10.6 بالمئة.

كما أن الإيرادات العمومية بلغت 5395.5 مليار دينار بإنخفاض بنسبة 14.2 بالمئة، والجباية العادية بلغت 2858.6 دينار، والجباية البترولية بلغت 1394.7 مليار دينار.

وتضمن مشروع القانون أيضا صادرات المحروقات التي بلغت 17737 مليار دينار، أي 17.7 مليار دولار حيث تراجعت ب 18.4 مليار دينار.

أما واردات السلع فبلغت 33523.1 ملياردينار أي 33.5 مليار دولار حيث تراجعت بـ 13.1 بالمئة.

كما جاء في مشروع القانون عجز الميزان التجاري بـ 18.8 مليار دولار، وعجز الميزانية بـ 1976.9 مليار دينار، وكذا عجز في الخزينة العمومية بـ 2954.9 مليار دينار.

أما معدل النمو المتوقعة فهو -2.6 بالمئة، ومعدل التضخم بلغ 3 بالمئة.