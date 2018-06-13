تراجع بـ 14 % في حوادث المرور خلال شهر رمضان

كشف رئيس مكتب الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة، رابح زواوي، عن تراجع حوادث المرور خلال شهر رمضان.

وأشار عميد الشرطة خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الظهيرة للقناة الأولى للإذاعة الوطنية.

إلى أنّ حوادث المرور تراجعت خلال رمضان الجاري بـ 14.74 بالمائة مقارنة برمضان السنة الماضية.

وحسب ذات المصدر، فإن التراجع مس أيضا عدد القتلى والجرحى، حيث تراجع عدد القتلى بـ 13.79 بالمائة و19.43 بالمائة في عدد الجرحى”.

وبخصوص الإجراءات الأمنية الإستباقية، فقد أكد رئيس مكتب الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأنها ستستمر لتأمين صلاة عيد الفطر.

وامتحانات شهادة البكالوريا وموسم الإصطياف.