تراجع بـ 2.33 مليار دولار للعجز التجاري للجزائر خلال الشهرين الأولين من 2018

الوطني
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تراجع بـ 2.33 مليار دولار للعجز التجاري للجزائر خلال الشهرين الأولين من 2018
بقلم مصطفى.ق

اقتربت الصادرات والواردات الجزائرية من نقطة التوازن حيث يقدر العجز التجاري للبلاد خلال الشهرين الاولين للعام الجاري بـ97 مليون دولار.

مقابل عجز بـ 2.33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، أي بانخفاض 2.33 مليار دولار”- 96 بالمائة”.

وفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك .

وارتفعت الصادرات إلى 7.101 مليار دولار شهري جانفي وفيفري الماضيين مقابل 5.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017.

اي بزيادة نسبتها 25.24 بالمائة ما يمثل 1.431مليار دولار بين الفترتين موضوع المقارنة.

وانخفض حجم الواردات الى 7.198 مليار دولار في جانفي  وفيفري 2018 مقابل 8.002 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

اي بتراجع قيمته 804 مليون دولار “- 05ر10 بالمائة”.


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