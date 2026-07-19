تراجع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. نتيجة انخفاض الضغط الجوي على مستوى الطبقات العليا للغلاف الجوي.

وقال بوعلام سايح، المختص في الأحوال الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن موجة الحر التي تعرفها الجزائر ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع بسبب تأثير مرتفع جوي أو ما يعرف بـ”القبة الحرارية”. التي تهيمن حاليا على الولايات الشمالية وكذا منطقة الواحات. مشيرا إلى أن موجة الحر ستبدأ في التراجع تدريجيا ابتداء من يوم الأحد الـ26 جويلية الجاري.

وأضاف المتحدث، أن هذا التغير في الوضعية الجوية هو نتيجة انخفاض الضغط الجوي على مستوى الطبقات العليا للغلاف الجوي. مما سيسمح بتشكل تيارات هوائية شمالية-غربية ستساهم في خفض درجات الحرارة وإعادتها إلى معدلاتها الفصلية والشهرية المعتادة.

وعن الوضعية الجوية الحالية، أشار ذات المختص إلى أن هذا الارتفاع الذي تعرفه درجات الحرارة يعد “قياسيا” مقارنة بما يتم تسجيله عادة خلال هذه الفترة من السنة. مشيرا إلى أنه قد تم تسجيل درجات حرارة استثنائية وقياسية على غرار بوشقوف 49.4 وتيزي وزو 48.2 درجة تحت الظل. مؤكدا أن موجة الحر ستستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري.

وأوضح سايح، أن ما يميز موجة الحر الحالية، هو امتدادها الزمني والمجالي، إذ استمرت لعدة أيام متتالية وشملت رقعة جغرافية واسعة. حيث مست أغلب ولايات شمال البلاد التي سجلت بها درجات حرارة مرتفعة جدا. وهو ما يجعلها من أبرز موجات الحر المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

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