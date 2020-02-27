تراجع تسعيرة الفنادق مرهون بتطوير الإستثمار السياحي وخلق منافسة

كشف وزير السياحة حسان مرموري على هامش فعاليات الطبعة11للصالون الدولي للسياحة، أن قطاعه يعمل على توفير المناخ المناسب لتطوير الإستثمار السياحي.

وأضاف الوزير أن تطوير الإستثمار السياحي سيرفع من العروض، مما يشجع المنافسة وبالتالي تراجع تسعيرة إلى معدلات مقبولة .

وأشار الوزير حسب مانقلته وكالة الأنباء الجزائرية،أن معظم المشاريع السياحية تشهد تأخرا كبيرا في إنجازها لعدة أسباب منها المالية والتقنية.

وأضاف مرموري أن قطاعه يعمل على إعادة النظر في مجمل القوانين التي تشكل عائقا أمام تجسيد الإستثمارات .

وقال مرموري أنه سيرافق المستثمرين خاصة في الجانب المتعلق بالقروض البنكية.

وأشار الوزير أنه سيتم إقتراح مدة تسديد لأكثر من 10 سنوات ومدة إعفاء بأكثر من 3 سنوات.