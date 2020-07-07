تراجع حوادث المرور بنسبة 22.7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2020

سجلت المديرية للعامة للأمن الوطني، تراجعا في نسبة حوادث المرور خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 22.7 بالمائة.

جاء في الحصيلة الوطنية لنشاطات مصالح الأمن خلال الحملة التحسيسية التي قامت بها، أن مصالح الأمن المروري سجلت خلال الخمسة أشهر الأولى5.271 حادث خلف مقتل 227 شخصا وإصابة 6.333 آخرين، مقابل 6.819 حادث و293 قتيل و8.129 جريح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويحتل العنصر البشري مقدمة الأسباب الرئيسية لحوادث المرور لنفس الفترة الحالية، حيث جاء في الحصيلة الرقمية، تسجيل 5.174 حالة، بينما تسببت 48 مركبة في حوادث مرور، أما حالة الطريق والمحيط فذكر نفس المصدر تسجيل 49 حالة كسبب مباشر.

من جهة أخرى، وفي مجال الاجراءات الردعية لذات المصالح, تم تسجيل إرتفاع في عدد جنح المرور بنسبة 52 بالمائة أي ما يعادل أكثر من 32 ألف جنحة خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية مقابل 21 ألف لنفس الفترة من 2019، وبلغ عدد السيارات الموضوعة في الحظيرة أكثر من 21 ألف سيارة مقابل 6.734 سيارة في 2019 فيما تم توقيف أزيد من 39 ألف سائق مقابل31 ألف السنة المنصرمة، وفرضت غرامات مالية على 351.190 سائق في 2020 مقابل 276.216 سائق.