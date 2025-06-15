تراجع درجات الحرارة في هذه الولايات

أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، عن تراجع محسوس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في العديد من ولايات الوطن.

وأشارت النماذج نفسها، إلى أن الولايات الساحلية ستشهد تراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث ستتراوح الحرارة بين 28 و35 درجة.

أما البحر فسيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، بسرعة رياح تتراوح بين 20 و40 كلم/سا.

كما وضعت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، تنبيها يُفيد بتسجيل موجة حر. بدرجات حرارة مرتفعة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه الأرصاد الجوية من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الأحد، على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

كما حذّرت المصالح ذاتها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار على ولايات النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس وتمنراست.

فيما ستشهد ولايات النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار رعود.

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