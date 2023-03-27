تراجع درجات الحرارة وأمطار في هذه الولايات خلال الأيام المقبلة

أفاد النماذج الرقمية للخريطة الجوية، اليوم الاثنين، أن الطقس سيشهد تراجعا في درجات الحرارة. وهذا على أغلب المناطق الشمالية خاصة الداخلية والسواحل الوطنية. كما ستكون الوضعية الجوية مشمسة ومستقرة وربيعية خلال الأيام المقبلة في معظم ولايات الوطن.

في حين، توقعت النماذج الرقمية، تساقط بعض القطرات من الأمطار الخفيفة خلال يوم غد الثلاثاء. على كل من مشرية وبشار.

وعن درجات الحرارة الدنيا، فحسب خريطة التوزيع، ستكون منخفضة على أغلب المناطق الشمالية. وتحديدا الولايات الداخلية على كل من ولايات باتنة، خنشلة، سطيف، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج. حيث ستتراوح من 2 إلى 4 درجات خلال الفترة المسائية والصباحية. أما في السواحل الوطنية ستتراوح بين 5 إلى 7 درجات. وبخصوص درجات الحرارة القصوى فتتراوح من 28 إلى 39 درجة.

رياح قوية تصل إلى 50 كلم/سا وبحر هائج

في حين، أشارت النماذج الرقمية، إلى أن الرياح ستصل إلى 50 كلم/سا في السواحل الغربية والشرقية. والبحر سيكون من مضطرب إلى هائج بعلو أمواج يصل إلى مترين.

وشهدت الأيام الأولى من شهر رمضان، ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة على أغلب ولايات الوطن. كما تعرف هذه الأيام أجواء ربيعية، ومستقرة ومشمسة على العموم. وتستمر الأجواء الحارة فيما يخص الولايات الغربية. وكذلك الوسطى خلال ظهيرة اليوم وأيضا تستمر هذه الأجواء للأيام القادمة.