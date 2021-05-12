تراجع سعر النفط الجزائري بـ 1.75 دولار شهر أفريل

تراجعت أسعار الخام الجزائري “مزيج الصحراء” بـ 1.75 دولار خلال شهر أفريل الماضي لتستقر عند 64.01 دولارا للبرميل.

وأفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب) في تقريرها الشهري الأخير أمس، أنه تراجع المعدل الشهري لأسعار الخام الجزائري من 65.76 دولار/للبرميل في مارس الماضي إلى 64.01 دولار في أفريل بانخفاض نسبته -2.7 بالمائة.

وكان مزيج الصحراء “صحراء برنت” رابع أغلى خام في شهر أفريل بين خامات سلة أوبيب، بعد نفط غينيا الاستوائية زافيرو.

وتم تحديد سعر الخام الجزائري حسب سعر خام البرنت، وهو الخام المرجعي لبحر الشمال، المسعر في سوق لندن مع منحة إضافية لصفاته الفيزيائية والكيميائية التي يقدرها أصحاب مصانع التكرير.

ويأتي التراجع في مزيج الصحراء وسط سياق عام سلبي، هو الأول منذ ستة أشهر، في أسعار سوق النفط العالمية في أفريل.

وتراجع بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19 ، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط الخام على المدى القصير.

وانخفض معدل سعر سلة أوبيب بمقدار 1.32 دولار (-2 بالمائة) مقارنة بشهر مارس، ليستقر عند 63.24 دولار للبرميل.

وأشار تقرير أوبيب، إلى أن إنتاج الجزائر في أفريل بلغ 867 ألف برميل يوميا، بانخفاض قدره 3000 برميل.