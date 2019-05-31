تراجع سعر سلة خامات الاوبك إلى 67.10 دولار للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة عرف تراجع.

حيث استقر عند 67.10 دولارا للبرميل أمس الخميس، مقابل 67.75 يوم الاربعاء الماضي.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل.

والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و أغلق خام القياس العالمي مزيج برنت الجلسة منخفضا 45 سنتا الى 69 دولار،فيما بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نفس الفترة 58.97 دولار مسجلا بذلك ارتفاعا ب 16 سنتا.

بعد التقهقر الذي عرفته الأسعار جلسة الأربعاء، ارتفعت مجددا لكن دون أن تمحو آثار الخسائر التي سجلت طيلة الأسبوع الماضي.

وأجمع المحللون على أن الحرب التجارية القائمة بين الصين و الولايات المتحدة ألقت بضلالها على السوق النفطية حيث ولدت مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي و التي ستؤدي الى انخفاض الطلب على النفط.

ومن المقرر تعقد اوبك وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري بخصوص الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المشاركون في اتفاق خفض الإنتاج في السداسي الثاني من 2019 بالعاصمة السويسرية فيينا.

كما ستعقد اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج لقاءها ال 15 في شهر جويلية أيضا بفيينا.