تراجع صادرات الجزائر بـ 22.7 بالمائة خلال جانفي وفيفري 2021

أعلنت وزارة التجارة ان القيمة الإجمالية لصادرات الجزائر 4.3 مليار دولار أمريكي منها 402 مليون دولار خارج المحروقات.

واوضح بيان الوزارة ان قيمة هذه الصادرات خلال الفترة مابين شهري جانفي وفيفري من سنة 2021.

وأضاف ذات المصدر عن تسجيل تراجع مابين جانفي وفيفري بـ22.7 % مقارنة بـ 2020 من نفس الفترة بلغت 5.6 مليار دولار.

فيما تم تجسيل زيادة بـ 18.6 بالمائة خارج المحروقات مابين جانفي وفيفري مقارنة بـ 2020 لم تتجاوز 339 مليون دولار

وجاءت في المركز الأوّل الاسمدة بـ 33.1 بالمائة من قيمة الاجمالية للصادرات خارج المحروقات.

متبوعة المنتجات الكيميائية العضوية بـ17 بالمائة.

تليها مادة السكر وكذا المنتجات المحضرة بالسكر والعسل بنسبة 16.2بالمائة.

هذا وحققت صادرات الخضر والفواكه 7.1 بالمائة و6.7 بالمائة منها من صادرات الحديد والصلب ونسبة 19.8 بالمائة تشكل منتجات أخرى.

واشارت الوزارة ان 23.8 مليار دولار أمريكي سنة 2020 منها 2.25 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.